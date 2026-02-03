Allagamento valle Falce | salvaguardia idrica per il Mezzano
A Comacchio, in provincia di Ferrara, si è parlato di come fermare il cuneo salino con un progetto di rinaturalizzazione. L’obiettivo è allagare Valle Falce e il Mezzano, zone prosciugate della pianura padana, per proteggere le risorse idriche e migliorare la situazione ambientale. La discussione ha coinvolto esperti e amministratori, che hanno condiviso idee per mettere in atto questa strategia.
Allagare Valle Falce e il Mezzano: così si ferma il cuneo salino. È questo il titolo dell’incontro tenutosi a Comacchio, in provincia di Ferrara, per proporre un progetto di rinaturalizzazione delle zone prosciugate della pianura padana. Il tema è stato affrontato nel contesto della giornata mondiale delle zone umide, con il coinvolgimento di amministratori, esperti, agricoltori e rappresentanti dell’ambiente. L’obiettivo è far tornare acqua nei canali del Mezzano e della Valle Falce, aree ormai sequestrate dal flusso naturale del territorio. Le conseguenze dell’estrazione del gas, ormai evidenti, minacciano il sottosuolo e il paesaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
