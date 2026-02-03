Alla scoperta di Matteo Berardo | fame di vittoria e carattere duecentista

Alla scoperta di Matteo Berardo, il giovane sprinter lombardo classe 2009 che sta facendo parlare di sé nell’atletica italiana. Con una fame di vittoria e un carattere forte, ha già conquistato risultati importanti nei primi appuntamenti indoor, nei 60 e nei 200 metri. Un talento che promette di crescere ancora e di lasciare il segno.

Matteo Berardo si sta affermando come una delle stelle emergenti dell'atletica leggera italiana. Il giovane sprinter lombardo, classe 2009, ha attirato l'attenzione con prestazioni di alto livello nelle gare indoor di inizio stagione, segnando risultati impressionanti sia nei 60 che nei 200 metri. In poche settimane ha eguagliato il record nazionale U18 dei 60 metri (6.78) e stabilito un nuovo primato sui 200 metri in 21.51, dimostrando non solo velocità pura, ma anche grande maturità per la sua età. Berardo non è solo un talento naturale, ma un l'atleta che ha subito chiaro in testa un obiettivo: vincere.

