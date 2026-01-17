matteo berardo scatenato a suon di record italiani iapichino illumina il giovannini valensin vince i 200

Matteo Berardo si distingue nel panorama italiano con numerosi record nazionali, mentre Larissa Iapichino ha brillato al Memorial Giovannini, tappa del World Indoor Tour di atletica in sala, disputato ad Ancona. Valensin conquista i 200 metri, contribuendo a un evento che conferma l’elevato livello della manifestazione e l’interesse crescente per l’atletica leggera in Italia.

Larissa Iapichino ha illuminato il Memorial Giovannini, evento Challenger del World Indoor Tour (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) andato in scena al PalaCasali di Ancona. La toscana è volata a 6.93 metri, siglando la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo e fermandosi ad appena quattro centimetri dal personale al coperto. A rendere frizzante il pomeriggio nel capoluogo marchigiano non è stata soltanto la figlia di Fiona May, ma sono arrivati altri segnali decisamente interessanti. Matteo Berardo ha firmato il record italiano under 18 sui 200 metri, sfrecciando in 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

