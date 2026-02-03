Alisson Santos al Napoli | è da prendere al fanta? La quotazione e i suoi numeri

Alisson Santos è arrivato a Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona. Il club ha l’opzione di riscattarlo, e ora i tifosi si chiedono se valga la pena inserirlo nel toto-fanta. Quello che si sa finora sono i numeri e la sua quotazione, ma ancora è presto per capire quanto potrà incidere in campo.

Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli. Arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona, il brasiliano va ad arricchire il reparto offensivo dei campioni d'Italia. Ala sinistra di ruolo, il classe 2002 è il sostituto designato di Noa Lang, passato al Galatasaray nel corso del mercato invernale dopo una prima parte di stagione non esaltante in quel di Castel Volturno. Nuovo rinforzo in avanti dunque per Antonio Conte, che da settimane deve gestire una vera e propria emergenza infortuni. Il nome di Alisson Santos (listato attaccante al Fantacampionato) ha probabilmente suscitato l'interesse di diversi fantallenatori impegnati nelle aste di riparazione in questi giorni.

