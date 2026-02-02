Marianucci al Torino | è da prendere al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri

Il difensore Marianucci è arrivato in prestito secco al Torino, sotto la guida di Baroni. Ora si cerca di capire se può essere una buona scelta per il fantacalcio, considerando i numeri della scorsa stagione con l’Empoli. La sua continuità di rendimento sarà la chiave per valutare se inserirlo in rosa.

Passato in estate dall'Empoli al Napoli per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, Luca Marianucci non è mai riuscito a trovare spazio nei sei mesi trascorsi in maglia azzurra. Dopo sole due presenza complessive sotto la guida Conte, il classe 2004 ha quindi preferito cercare una nuova sistemazione utile a restituirgli quella continuità avuta nella scorsa stagione. In maglia granata, alla corte di Baroni, l'occasione per il rilancio è infatti stata immediata: a poco più di 24 ore dall'ufficialità, l'allenatore lo ha subito lanciato in campo nell'importante vittoria interna contro il Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Marianucci Torino

Ultime notizie su Marianucci Torino

