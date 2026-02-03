La Roma si muove sul mercato in attesa dell’apertura ufficiale. Questa volta, il nome caldo è Zaragoza, arrivato in prestito dal Bayern con il diritto di riscatto. L’attaccante spagnolo potrebbe diventare un’arma in più per Gasperini, ma ancora non è chiaro se e quando la società deciderà di puntare su di lui. Nel frattempo, i tifosi si chiedono se conviene inserirlo nel fantacalcio, considerando i numeri e la sua quotazione. La trattativa è in corso, ma ancora tutto è da definire.

Il mercato della Roma si chiude con un acquisto per il reparto avanzato di Gasperini. Dal Bayern Monaco è arrivato l'esterno spagnolo (listato attaccante al Fantacampionato Gazzetta) Bryan Zaragoza. I primi sei mesi di questa stagione li ha passati al Celta Vigo, dove ha totalizzato 19 presenze in Liga con un gol e un assist. La Roma è pronta ad investire circa 15 milioni di euro per lui, che al momento passerà in giallorosso in prestito oneroso da 2 milioni di euro con un obbligo di riscatto - in caso di qualificazione in Champions League - da 13 milioni di euro. Vediamo quanto può essere utile in ottica fantacalcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaragoza alla Roma: è da prendere al fanta? La quotazione e i suoi numeri

