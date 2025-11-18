Panattoni entra in Alis | la logistica pesante punta sulla sostenibilità

Alis apre le porte a Panattoni Italy, colosso del real estate logistico e principale sviluppatore di immobili per la logistica in Europa. Un’adesione che il presidente di Alis Guido Grimaldi definisce «strategica» per il settore, perché rafforza la rete internazionale dell’associazione e ne conferma il ruolo di piattaforma capace di aggregare aziende di primo piano della logistica integrata. Panattoni porta in Alis un know-how progettuale consolidato e una spinta forte all’innovazione nella logistica sostenibile. Il gruppo – attivo in Italia come ramo della Panattoni Europe e della Panattoni Development Company, fondata nel 1986 in California – è considerato il primo sviluppatore di logistica in Europa, con oltre 8 milioni di metri quadrati costruiti, 4,1 milioni in fase di realizzazione e investimenti che superano i 6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

