L’acqua come bene comune | sfide globali e sostenibilità al centro del dibattito internazionale a Bologna 2026

Questa settimana Bologna ospita un grande dibattito internazionale sull’acqua come bene comune. Dal 7 al 15 febbraio, esperti e rappresentanti di diversi paesi si riuniscono per discutere le sfide globali e le strategie di sostenibilità legate a questa risorsa fondamentale. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise per garantire l’accesso all’acqua in modo equo e duraturo.

L'acqua, elemento fondamentale per la vita su tutta la Terra, diventa protagonista di un grande dibattito globale che si svolge a Bologna dal 7 al 15 febbraio 2026. Nella cornice della Corte di Felsina, in via Santo Stefano, si apre una doppia mostra d'arte contemporanea che affronta il tema con una visione profonda, artistica e politica allo stesso tempo. "Acqua – L'oro azzurro" e "Mayyehmáyimacqua (???????? acqua) Bologna 2026 – L'acqua è vita in tutto il mondo" non sono solo esposizioni, ma un invito a riflettere su un bene comune sempre più minacciato. L'evento fa parte del programma Art City White Night Artefiera, un momento di incontro tra cultura, innovazione e impegno sociale.

