Alice Basso presenta a Lonate Pozzolo il libro di Atena Ferraris Le ottanta domande

Mercoledì 4 febbraio alle 18, Alice Basso presenta a Lonate Pozzolo il nuovo libro di Atena Ferraris, “Le ottanta domande”. L’appuntamento si tiene nella sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di San Michele. L’autrice e la scrittrice si incontrano per discutere del libro, tra letture e domande dal pubblico. L’evento è aperto a tutti gli appassionati di letteratura e curiosi.

Alice Basso presenterà a Lonate Pozzolo il nuovo libro di Atena Ferraris "Le ottanta domande", mercoledì 4 febbraio 2026 alle 18, nella sala polivalente "Ulisse Bosisio" del monastero di San Michele. L'incontro, aperto al pubblico e gratuito fino ad esaurimento posti, è parte della VII edizione del Festival del libro del Sistema bibliotecario Busto – Ticino – Valle Olona. La presentazione riguarda il secondo volume della serie con la protagonista neurodivergente Atena Ferraris, ormai nota per il suo approccio originale alla narrativa gialla. Atena Ferraris è una trentenne che vive la sua giornalità con ventisette sveglie, fa tante domande e osserva il mondo in modo particolare: una peculiarità che trasforma la sua esperienza in un'abilità investigativa.

