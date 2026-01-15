Lonate Pozzolo un vicino dei Rivolta | il video

A Lonate Pozzolo, un episodio di violenza vicino ai Rivolta solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere. Questo incidente evidenzia come, anche tra le mura di casa, la tranquillità possa essere compromessa. È importante riflettere sulle condizioni di sicurezza e sulle misure necessarie per proteggere la comunità, mantenendo un approccio sobrio e informativo.

Jonathan Rivolta pugnala Adamo Massa a Lonate Pozzolo, forse legittima difesa: familiari del ladro furiosi - Jonathan Rivolta era in casa a Lonate Pozzolo quando sono arrivati i rapinatori, l'ipotesi è che abbia colpito Adamo Massa per legittima difesa ... virgilio.it

Jonathan Rivolta: chi è il giovane coinvolto nell’incidente a Lonate Pozzolo - Jonathan Rivolta, laureato e appassionato di arti marziali, reagisce a un furto in casa: tutto quello che sappiamo sulla sua storia e sulla vicenda. trend-online.com

Adamo Massa, 37enne di origini sinti, residente in un campo nomadi torinese, una lunga lista di precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio, è stato accoltellato a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Poi è morto all’ospedale di Magenta nel Milanese facebook

Rapina a Lonate Pozzolo (Varese), ferito il proprietario dell'abitazione x.com

