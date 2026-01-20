A Lonate Pozzolo, le dichiarazioni di don Marco Damanti, parroco di Ravanusa e Campobello di Licata, hanno suscitato sorpresa. In un contesto di riflessione, il sacerdote ha commentato la notizia di un ladro deceduto, definendola come una «bella» e successivamente «buona» notizia. La sua posizione invita a considerare differenti prospettive su eventi delicati, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Una «bella notizia», poi diventata «buona», secondo don Marco Damanti, parroco di Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Si riferisce alla morte del ladro sinti Adamo Massa, 1.500 chilometri più a nord, a Lonate Pozzolo. Sui propri social don Marco ha scritto: «Mi spiace per chi ha perso la vita. Che possa servire da insegnamento ». Apriti cielo. «Faccio veramente fatica a credere che questo post sia di un uomo di chiesa che innanzi a un fatto di questo tipo dovrebbe invitarci tutti a pregare per la vittima e per il ragazzo», ha commentato un utente. Lui, il parroco siciliano, ha spiegato: «Sottolineo che questi fatti creano sempre dolore, però sappiamo che la casa è tutto per una persona e trovarsi dentro dei ladri non è una bella cosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lonate Pozzolo, il prete spiazza tutti: "Ladro morto? Una buona notizia"

L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate PozzoloUna rapina si è verificata recentemente in una villa di Lonate Pozzolo, coinvolgendo Jonathan Rivolta, che si trovava in casa dopo il turno di notte.

Tentata rapina in villa a Lonate Pozzolo, morto ladro 37enne Adamo Massa accoltellato da proprietario e abbandonato da complici in ospedaleA Lonate Pozzolo, durante una tentata rapina in una villa, un uomo di 37 anni, Adamo Massa, è stato accoltellato dal proprietario e successivamente abbandonato in ospedale dai complici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ladro ucciso a Lonate Pozzolo: Adamo Massa colpiva gli anziani con finti interventi in casa - Ladro ucciso a Lonate Pozzolo: accoltellato durante un tentativo di rapina, era noto per le truffe agli anziani e i colpi nelle loro abitazioni. notizie.it