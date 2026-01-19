L’Alga Atletica Arezzo ha partecipato al Meeting Nazionale Indoor di Ancona, evento di apertura della stagione sportiva. Durante il fine settimana, gli atleti della società hanno ottenuto risultati significativi, tra medaglie, record personali e qualificazioni ai campionati italiani giovanili, confermando l’impegno e la crescita del settore atletico della società aretina.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – . Il ciclo di gare di inizio anno in programma nel capoluogo marchigiano ha conosciuto una nuova tappa con un fine settimana dove gli atleti e le atlete della società aretina sono stati protagonisti tra medaglie, record personali e qualificazioni per i campionati italiani giovanili. La trasferta ha impegnato oltre quaranta ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo che hanno vissuto un’occasione di confronto con coetanei di tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, certificando la bontà del percorso di preparazione condotto negli ultimi mesi allo stadio cittadino “Tenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Alga Atletica Arezzo in evidenza al Meeting Nazionale Indoor di Ancona

Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale Indoor di Ancona

L’Alga Atletica Arezzo si distingue alla prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona, ottenendo medaglie e record importanti. Un inizio di anno che conferma il talento e la crescita della squadra, dimostrando impegno e determinazione nelle competizioni nazionali.

Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona

L’Alga Atletica Arezzo ha ottenuto risultati significativi alla prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona, con medaglie e record personali. L’evento si è svolto il 12 gennaio 2026, offrendo agli atleti un’importante occasione di confronto e crescita nel settore indoor. Questa partecipazione testimonia l’impegno e la crescita della società nel panorama nazionale dell’atletica leggera indoor.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona - Arezzo, 12 gennaio 2026 – Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona. msn.com