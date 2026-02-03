**Alessia Aprile segue il sogno di una danzatrice con un passo verso l’Accademia Ucraina di Milano**

Alessia Aprile, giovane ballerina di Ventimiglia, ha appena superato le selezioni e ora si prepara a entrare nell’Accademia Ucraina di Balletto a Milano. È una grande conquista per lei, che ha iniziato a studiare danza al Centro Studio Danza della sua città. Ora, con questa ammissione, vede più vicino il sogno di diventare una professionista del balletto.

Alessia Aprile, allieva del Centro Studio Danza di Ventimiglia, ha ottenuto l'ammessa all'Accademia Ucraina di Balletto di Milano, una delle più prestigiose istituzioni di danza classica in Italia. Il traguardo rappresenta una conferma del suo talento e del percorso formativo sviluppato nel tempo. Prima di questo, era già stata accettata all'Accademia Bozzolini di Firenze, un'altra prestigiosa istituzione nel panorama della danza nazionale. La formazione di Alessia è iniziata all'età di quattro anni presso il Centro Studio Danza, in via Sottoconvento, 23, dove ha mostrato fin da subito grande passione, disciplina e sensibilità artistica.

