Lo Schiaccianoci torna al TAM | l’Accademia Ucraina di Balletto incanta Milano accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana

TAM Teatro Arcimboldi Milano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati dal pubblico delle festività: Lo Schiaccianoci dell’Accademia Ucraina di Balletto (A.U.B.), in scena sabato 6 dicembre 2025 (alle ore 17.00 e 21.00) e domenica 7 dicembre 2025 (ore 16.00) con tre nuove attesissime repliche. Un ritorno a grande richiesta, che conferma il forte legame tra il pubblico milanese e la prestigiosa accademia meneghina, da anni punto di riferimento per la formazione classica secondo i principi della grande scuola ucraina. La magia della musica dal vivo. A rendere ancora più speciale il balletto natalizio per eccellenza, anche quest’anno ci sarà l’ Orchestra Filarmonica Italiana (OFI) diretta da Marco Dallara, realtà che, proprio come l’Accademia, ha sede presso il Teatro Arcimboldi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

