il primo passo verso i giochi di milano cortina 2026 si compie al quirinale

( a skanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la Fiamma Olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026. Il capo dello Stato ha ricevuto la torcia dalle mani della tennista Jasmine Paolini, accompagnata dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Atlete alle Olimpiadi, 100 anni di sfide. guarda le foto Leggi anche › Milano Cortina: parte il viaggio italiano della Fiamma Olimpica, un percorso tra sport, musica e condivisione Al termine della cerimonia, il Presidente si è intrattenuto con Jasmine Paolini, che gli ha riferito dei suoi prossimi impegni sportivi, tra cui la United Cup di Perth e gli Australian Open di Melbourne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

