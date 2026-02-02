Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti parlano i due poliziotti feriti a Torino | Al mio collega devo la vita

Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due poliziotti rimasti feriti durante le proteste di due giorni fa a Torino, hanno raccontato la loro versione. Parlando dalla clinica, Calista ha detto di dovere la vita al suo collega Virgulti, che è intervenuto in suo aiuto durante l’assalto. Entrambi sono stati colpiti da oggetti e feriti in modo serio, ma sono già fuori pericolo. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre le indagini cercano di individuare i responsabili delle violenze.

PADOVA - Due giorni dopo essere rimasti feriti a Torino durante le cariche e i violenti contatti con una parte dei manifestanti dopo il corteo in sostegno del centro sociale Askatasuna, parlano per la prima volta Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due poliziotti in servizio al II Reparto mobile di Padova. Entrambi abruzzesi, sono loro i due agenti ritratti nel video in cui si vede Calista, rimasto isolato rispetto ai colleghi, fatto bersaglio di un violento pestaggio a calci, pugni e colpi di martello. Nello stesso video compare poi Virgulti che raggiunge il collega e lo protegge con il suo scudo, trascinandolo al riparo.

