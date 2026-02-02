Un poliziotto di Ascoli, Lorenzo Virgulti, si è fatto trovare pronto durante gli scontri a Torino. Non ha paura, dice, perché è addestrato a gestire queste situazioni. Quando ha visto il collega ferito a terra, Alessandro Calista di Pescara, ha fatto da scudo per proteggerlo. La scena si è svolta sabato, tra lanci di oggetti e tensione alle stelle. Virgulti si è subito rialzato, pronto a mettere in sicurezza il collega e a respingere gli assalti.

ASCOLI Ha fatto scudo con il proprio corpo per salvare un collega ferito (il pescarese Alessandro Calista di 29 anni) rimasto a terra durante i violenti scontri scoppiati sabato nei pressi del Campus universitario Einaudi di Torino nel corso della manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna sgomberato. Un gesto di coraggio che oggi racconta con semplicità Lorenzo Virgulti, agente di polizia ascolano di 28 anni, in forza al reparto mobile di Padova, ricoverato in osservazione all’ospedale Molinette. Lo scudo «Ho fatto scudo con il mio corpo ad Alessandro che era rimasto ferito dopo l’aggressione degli antagonisti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Lorenzo Virgulti, poliziotto ascolano ferito negli scontri di torino: «Paura? No, siamo addestrati. Così ho fatto da scudo al collega massacrato»

