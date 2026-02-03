Alessandro Calista aggredito a Torino la paura del padre | Riconosciuto in tv non l' ho detto a mia moglie

Il padre di Alessandro Calista ha raccontato l’istante in cui ha visto suo figlio essere circondato e picchiato dai manifestanti a Torino. Non aveva mai immaginato di vederlo in quella situazione, e le sue parole sono ancora tremanti mentre spiega quanto sia spaventata la famiglia. Alessandro, riconosciuto in tv, ha subito l’aggressione mentre cercava di mantenere l’ordine. Il padre confessa di non aver detto tutto a sua moglie, e ora si preoccupano per le conseguenze di quella giornata.

Gianfranco Calista, padre del poliziotto Alessandro Calista ferito durante gli scontri a Torino, racconta il momento in cui ha riconosciuto il figlio nelle immagini trasmesse in tv. Stava cenando nella sua casa di Catignano in provincia di Pescara, quando ha visto un agente cadere a terra e venire accerchiato e colpito da un gruppo di uomini incappucciati. “Ho subito pensato: quello è mio figlio”. Paura per il figlio, le parole di Gianfranco Calista La condanna della moglie di Alessandro Calista Come sta Alessandro Calista oggi Paura per il figlio, le parole di Gianfranco Calista Alessandro Calista è stato circondato da alcuni manifestanti e preso a calci, pugni e martellate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Alessandro Calista

Alessandro Calista, un poliziotto coinvolto negli scontri di Torino, è stato aggredito durante le violenze di ieri.

Durante la manifestazione a Torino, un agente di polizia è stato aggredito.

Ultime notizie su Alessandro Calista

Argomenti discussi: Alessandro Calista aggredito al corteo Askatasuna di Torino, devo la vita a Lorenzo Virgulti, mi ha salvato; Torino, l'agente ferito della celere di Padova Alessandro Calista: Ho fatto solo il mio dovere; Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlio; Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate mentre era a terra. Dall'ospedale: Ho solo fatto il mio dovere.

