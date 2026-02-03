Alessandro Calista aggredito a Torino la paura della moglie del poliziotto | Ho capito subito che era lui

Da virgilio.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Calista, un poliziotto coinvolto negli scontri di Torino, è stato aggredito durante le violenze di ieri. La moglie, Mary Oganesyan, ha raccontato di aver capito subito che si trattava di lui, anche se era ferito e confuso. “Era una guerra contro le forze dell’ordine,” ha detto, visibilmente arrabbiata e delusa. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi conosce bene i rischi di queste proteste. La polizia sta ancora cercando di fare chiarezza sui motivi dell’assalto.

È ancora scossa Mary Oganesyan, la moglie di Alessandro Calista, il poliziotto del Reparto Mobile di Padova aggredito a calci, pugni e martellate nel corso dello scontro a Torino con gli antagonisti del centro sociale Askatasuna. La donna ha riconosciuto immediatamente il marito dalle immagini trasmesse in tv, temendo per il peggio. “Non chiamiamoli manifestanti – dice – sono delinquenti”. La reazione di Mary Oganesyan, moglie di Alessandro Calista La visita di Giorgia Meloni ai poliziotti feriti Chi è Mary Oganesyan La reazione di Mary Oganesyan, moglie di Alessandro Calista Alessandro Calista ora è a casa in convalescenza e ne avrà per una ventina di giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

alessandro calista aggredito a torino la paura della moglie del poliziotto ho capito subito che era lui

© Virgilio.it - Alessandro Calista aggredito a Torino, la paura della moglie del poliziotto: "Ho capito subito che era lui"

Approfondimenti su Alessandro Calista

Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: «Solo tra gli incappucciati, senza casco ho avuto paura. Sono vivo per miracolo»

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, racconta di aver avuto paura solo quando si è trovato tra gli incappucciati.

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri a Torino

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alessandro Calista

Argomenti discussi: Alessandro Calista aggredito al corteo Askatasuna di Torino, devo la vita a Lorenzo Virgulti, mi ha salvato; Torino, l'agente ferito della celere di Padova Alessandro Calista: Ho fatto solo il mio dovere; Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlio; Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate mentre era a terra. Dall'ospedale: Ho solo fatto il mio dovere.

alessandro calista aggredito aAlessandro Calista aggredito a Torino, la paura della moglie del poliziotto: Ho capito subito che era luiMary Oganesyan è la moglie del poliziotto Alessandro Calista, rimasto ferito negli scontri a Torino: Guerra contro le forze dell’ordine, sono schifata ... virgilio.it

alessandro calista aggredito aAlessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate, arrestato un 22enne di Grosseto. Meloni dagli agenti feriti a TorinoOriginario di Pescara, 29 anni, ha un figlio piccolo. L’agente del reparto Mobile di Padova era in servizio al corteo per Askatasuna. Accerchiato dai black bloc e salvato dall’intervento dei colleghi ... quotidiano.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.