Alessandro Calista aggredito a Torino la paura della moglie del poliziotto | Ho capito subito che era lui

Alessandro Calista, un poliziotto coinvolto negli scontri di Torino, è stato aggredito durante le violenze di ieri. La moglie, Mary Oganesyan, ha raccontato di aver capito subito che si trattava di lui, anche se era ferito e confuso. “Era una guerra contro le forze dell’ordine,” ha detto, visibilmente arrabbiata e delusa. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi conosce bene i rischi di queste proteste. La polizia sta ancora cercando di fare chiarezza sui motivi dell’assalto.

È ancora scossa Mary Oganesyan, la moglie di Alessandro Calista, il poliziotto del Reparto Mobile di Padova aggredito a calci, pugni e martellate nel corso dello scontro a Torino con gli antagonisti del centro sociale Askatasuna. La donna ha riconosciuto immediatamente il marito dalle immagini trasmesse in tv, temendo per il peggio. “Non chiamiamoli manifestanti – dice – sono delinquenti”. La reazione di Mary Oganesyan, moglie di Alessandro Calista La visita di Giorgia Meloni ai poliziotti feriti Chi è Mary Oganesyan La reazione di Mary Oganesyan, moglie di Alessandro Calista Alessandro Calista ora è a casa in convalescenza e ne avrà per una ventina di giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, racconta di aver avuto paura solo quando si è trovato tra gli incappucciati.

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

