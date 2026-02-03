Alcol e droga alla guida ecco il progetto Mobilità sicura | il bando della Provincia per premiare i

La Provincia di Livorno ha aperto un bando per premiare i migliori video realizzati dagli studenti delle scuole locali. L’iniziativa fa parte del progetto “Mobilità sicura” e mira a sensibilizzare i giovani sui pericoli di guidare sotto l’effetto di alcol e droghe. Le scuole possono inviare i loro lavori, sperando di coinvolgere di più i ragazzi in questa campagna di prevenzione.

La Provincia di Livorno ha lanciato un bando per premiare i migliori video prodotti dagli studenti delle scuole del territorio, nell’ambito del progetto “Mobilità sicura”, con l’obiettivo di contrastare i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Il bando, attivo fino al 6 febbraio per la presentazione delle candidature e al 6 marzo per la consegna degli elaborati, è rivolto a istituti superiori che hanno aderito al programma, tra cui scuole di Portoferraio, Cecina, Piombino, Livorno e altre località del circondario. Il progetto, finanziato dal Fondo per l’incidentalità notturna e promosso in collaborazione con l’Unione delle Province Italiane, mira a sensibilizzare i giovani sui pericoli connessi alla guida in stato alterato, con particolare attenzione alle ore notturne, quando il rischio di incidenti aumenta esponenzialmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

