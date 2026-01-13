Troppi incidenti in Umbria | parte il progetto guida sicura Oltre 1900 studenti a lezione all' autodromo

In Umbria, gli incidenti stradali coinvolgono spesso i giovani tra i 15 e i 24 anni, rappresentando una delle principali cause di mortalità in questa fascia d’età. Per promuovere una guida più sicura, è stato avviato un progetto formativo che coinvolge oltre 1.900 studenti, che partecipano a lezioni pratiche presso l’autodromo. Questo intervento mira a sensibilizzare e ridurre i rischi alla guida tra i giovani.

La principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni sono gli incidenti in auto, moto e motorino. Un dato nazionale che trova conferma anche in Umbria. Le cause dei sinistri mortali, soprattutto tra i giovani, sono l'alta velocità e la guida dopo aver consumato alcolici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

