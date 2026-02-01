Si teme per l' esondazione del fiume Platani a rischio quattro Comuni

Il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, ha deciso di attivare il Centro operativo comunale. La Protezione civile regionale ha segnalato un possibile straripamento del fiume Platani, che potrebbe mettere in pericolo quattro Comuni. La situazione è sotto stretta osservazione e si stanno adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Hanno avvisato i cittadini dei potenziali pericoli i sindaci di Cattolica, Alessandria della Rocca, Cianciana e Sant’Angelo Muxaro Il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale dopo la segnalazione della Protezione civile regionale che ha rilevato un rischio idraulico legato al possibile straripamento del fiume Platani. In particolare si segnale che il livello del fiume a Passofonduto ha raggiunto la soglia di guardia, rendendo necessarie immediate azioni di prevenzione e controllo. Il provvedimento resterà in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza o a nuove disposizioni delle autorità superiori.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Cattolica Eraclea Rischio

La Commissione parlamentare ha raccolto le testimonianze dei sindaci dopo l’esondazione del Sarno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cattolica Eraclea Rischio

Argomenti discussi: Nuova indagine UE su X e Grok: si teme il mancato rispetto delle regole anti pedopornografia; Piazza Maretta perde negozi, si teme l’effetto via Arduino; Niscemi crolla ancora. Cede una palazzina di 3 piani. Ora si teme l'allerta meteo - Domani si torna a scuola; L’Ucraina teme di essere dimenticata. Non si vede la fine del conflitto.

Mozzarella, vino e salumi, si teme una frenata per milioniSi è evitata l'escalation più temuta di dazi al 30% che avrebbero rischiato di rovinare i rapporti commerciali tra aziende italiane e l'oltreoceano, centrando anche una vittoria europea. Ma per chi ... ansa.it

L'Uragano Erin minaccia le coste Usa, poi si sposterà in Europa: l'allarme dei meteorologiAllagamenti, case invase dall'acqua e imponenti mareggiate hanno colpito le coste della Carolina del Nord. L'uragano Erin si muove lungo l'Atlantico e resta motivo di preoccupazione per le autorità ... gazzetta.it

Via Alvino: intervento tipico sugli storici platani del Vomero - facebook.com facebook