Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza ma senza cittadinanza onoraria
A Firenze si terrà una presentazione pubblica del report di Francesca Albanese su Gaza, concentrandosi sulle responsabilità nei crimini nella regione. L'iniziativa, senza attribuzione di cittadinanza onoraria, mira a diffondere consapevolezza e approfondire le tematiche legate alle responsabilità nelle aree di Gaza e Cisgiordania.
Niente cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, ma "un'iniziativa istituzionale pubblica di conoscenza del report che mette in luce le diverse responsabilità nei crimini verso Gaza e la Cisgiordania". La Commissione pace del comune di Firenze ha approvato una risoluzione proposta da Dmitrij Palagi di Sinistra Pc, che dopo le mediazioni avvenute in questi giorni - in particolar modo con il Pd - vede scomparire, rispetto alla versione originaria, il riferimento alla cittadinanza onoraria per la relatrice speciale Onu. Nei giorni scorsi, come raccontato dal Foglio, la presidente del consiglio comunale fiorentino Stefania Collesei aveva rinviato il voto sull'onorificenza in mancanza dei numeri necessari per approvare la risoluzione, promettendo un qualche tipo di "riconoscimento". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
#dalterritorio Citta Metro Firenze Comune di Certaldo | Martedì 9 dicembre alle 18.30 l’Istituto Francese di Firenze ospita la presentazione del numero 003 di Wails Papers - Il natura e l’umano / Ernest Pignon-Ernest. Il volume, realizzato in collaborazione con il - facebook.com Vai su Facebook
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) - La Commissione pace del comune approva la risoluzione per "un'iniziativa istituzionale" per far presentare alla relatrice Onu il tanto discusso report sulla "responsabilità dei crimini a Gaza". Da ilfoglio.it
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net