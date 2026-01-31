Athletic Bilbao-Real Sociedad domenica 01 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Doppia chance esterna nel derby basco?

La domenica sera si anima con il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. La partita, in programma alle 21, promette emozioni e sfide aperte, soprattutto perché le due squadre arrivano con stati di forma diversi. I tifosi si aspettano una gara combattuta, con la possibilità di una doppia chance per la squadra ospite, la Real Sociedad, che cerca punti fondamentali in trasferta.

La domenica di Liga si chiude col derby basco, partita sempre sentitissima, tra Athletic Bilbao e Real Sociedad: due squadre che stanno denotando uno stato di salute piuttosto diverso. Da una parte ci sono i Leones, che non riescono a frenare la catena di infortuni e soprattutto non riescono ad avere un rendimento simile a.

Liga 2025-2026: Athletic Bilbao-Real Sociedad, le probabili formazioniDomenica alle 21 si gioca il sempre caldissimo derby basco tra un Athletic Bilbao in crisi e una Real Sociedad molto più in forma. sportal.it

Pronostico Athletic Bilbao-Real Sociedad: quinta di fila e aggancioAthletic Bilbao-Real Sociedad è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

