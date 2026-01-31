La domenica sera in Liga si anima con il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Le due squadre arrivano con stati di forma molto diversi: i padroni di casa, l’Athletic, cercano di risollevarsi, mentre la Sociedad punta a consolidare il suo vantaggio. La partita si gioca alle 21:00 e promette emozioni intense, con i pronostici che puntano sulla doppia chance esterna a favore della squadra ospite.

La domenica di Liga si chiude col derby basco, partita sempre sentitissima, tra Athletic Bilbao e Real Sociedad: due squadre che stanno denotando uno stato di salute piuttosto diverso. Da una parte ci sono i Leones, che non riescono a frenare la catena di infortuni e soprattutto non riescono ad avere un rendimento simile a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Real Sociedad (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Doppia chance esterna nel derby basco?

Approfondimenti su Athletic Bilbao Real Sociedad

La domenica sera si apre con il classico derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad.

L’anticipo di Champions League tra Atalanta e Athletic Bilbao si disputa il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Athletic Bilbao Real Sociedad

Argomenti discussi: Athletic Bilbao - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; Bilbao-Real Sociedad: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga; Real Sociedad - Celta Vigo in Diretta Streaming | DAZN IT; Wild vs. Oilers in Diretta Streaming | DAZN IT.

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Sociedad – 1 Febbraio 2026Il confronto di La Liga tra Athletic Bilbao e Real Sociedad infiammerà lo Stadio de San Mamés il 1 Febbraio 2026, con calcio d’inizio alle 21:00. Una sfida ... news-sports.it

Athletic Club vs Real Sociedad mejores apuestas LaLiga | 01/02/2026Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Athletic Club vs Real Sociedad por LaLiga el 01/02/2026. goal.com

Athletic Bilbao 21h00 Sporting CP - facebook.com facebook

Indignazione a Bergamo: sradicata la quercia Guernica donata ieri dall’Athletic Bilbao x.com