Teatro degli Assaggi | la nuova rassegna multidisciplinare al Furio Camillo

Questa sera al Furio Camillo prende il via “Teatro degli Assaggi”, una nuova rassegna che unisce diversi linguaggi artistici. Dalla musica alla danza irlandese, dal circo contemporaneo alla letteratura, ogni appuntamento propone un’esperienza diversa e coinvolgente. Gli organizzatori promettono serate ricche di sorprese, pensate per spingere il pubblico a scoprire nuovi talenti e nuove forme di spettacolo.

Cosa: Teatro degli Assaggi, una rassegna multidisciplinare che spazia dal circo contemporaneo alla musica, dalla danza irlandese alla letteratura.. Dove e Quando: Al Teatro Furio Camillo di Roma, dal 13 al 23 febbraio 2026.. Perché: Un progetto di ricerca e sperimentazione che unisce impegno sociale, storie di donne straordinarie e intrattenimento per tutte le età sotto l’egida di Roma Capitale.. Il panorama culturale romano si arricchisce di una nuova, vibrante iniziativa dedicata alla sperimentazione e alla condivisione artistica. Dal 13 al 23 febbraio 2026, il Teatro Furio Camillo ospita Teatro degli Assaggi, una rassegna multidisciplinare ideata dall’Associazione Culturale L’Archimandrita. 🔗 Leggi su Ezrome.it

