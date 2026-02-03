A Montemurlo torna il Carnevale con la sua 47ª edizione. Tre domeniche di festa si svolgono tra Oste, Bagnolo e il centro del paese. Le strade si riempiono di maschere, musica e allegria, con i cittadini pronti a divertirsi in questa tradizione che resiste nel tempo. La festa coinvolge grandi e bambini, che aspettano con entusiasmo di scoprire cosa hanno preparato quest’anno gli organizzatori.

Montemurlo (Prato), 3 febbraio 2026 – Torna il Carnevale a Montemurlo, che quest’anno festeggia la 47ª edizione con tre appuntamenti nelle piazze principali: Oste, Montemurlo e Bagnolo. L’evento, che unisce tradizione e divertimento, è promosso il Circolo Arci “Gino Gelli” in sinergia con il Comune di Montemurlo e con una fitta rete di associazioni locali: Il Borgo della Rocca, Proloco Montemurlo, Circolo Nuova Europa, Gruppo Storico, Avis Montemurlo, Croce d’Oro, Misericordia (Montemurlo e Oste), Cisom Montemurlo, Coro "Black & White" Ensemble, Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo, Associazione Nazionale Carabinieri e Circolo Arci "Tamare Meucci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la 47ª edizione del Carnevale montemurlese: tre domeniche di festa tra Oste, Bagnolo e Montemurlo

Approfondimenti su Carnevale Montemurlo

Ogni domenica di febbraio, via Fiorentina si trasforma in un grande palco di festa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale Montemurlo

Al via la 47ª edizione del Carnevale montemurlese: tre domeniche di festa tra Oste, Bagnolo e MontemurloLa prima festa in maschera è per domenica 8 febbraio a Oste. Si continua con Montemurlo il 15 febbraio e infine con Bagnolo il 22 febbraio. Appuntamenti da non perdere all’insegna di coriandoli, stell ... lanazione.it

Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, al via la 47ª edizione dell’Appuntamento estivo con Papa LucianiDue mesi con dodici appuntamenti e due mostre. Sono questi i numeri della 47ª edizione dell’annuale Appuntamento estivo con Papa Luciani organizzato dalla Fondazione Papa Luciani onlus e Musal – ... agensir.it

Conferenza stampa di presentazione. Carnevale, 58esima edizione della Mascherina D’Argento (15 febbraio ore 17.30) e Carri allegorici (Martedì 17 febbraio Centro Storico). - facebook.com facebook