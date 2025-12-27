Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 2025 | al via la 47ª edizione su Rai 1
Prende ufficialmente il via questa sera, sabato 27 dicembre, la 47ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Lo storico evento torna in onda su Rai 1 con due serate speciali in prima serata: la prima questa sera, la seconda sabato 3 gennaio. Un appuntamento molto atteso che, anche quest’anno, porta sul piccolo schermo il meglio dell’arte circense internazionale. Le origini del Festival e l’eredità del Principe Ranieri. Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo nasce nel 1974 per volontà del Principe Ranieri III di Monaco, con l’obiettivo di valorizzare il circo come forma d’arte completa, capace di unire tecnica, spettacolo ed emozione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
