Carnevale dell’Orciolaia 2026 | tre domeniche di festa in via Fiorentina
Ogni domenica di febbraio, via Fiorentina si trasforma in un grande palco di festa. Il Carnevale dell’Orciolaia torna con tre appuntamenti, il primo il 1° febbraio, seguito dall’8 e dal 15. Dalle 15 alle 18, le strade si riempiono di bambini e famiglie che si godono scherzi, maschere e tanta allegria. La festa si svolge nel tratto tra via Spallanzani e viale Amendola, attirando residenti e visitatori in cerca di divertimento genuino.
l Carnevale dell’Orciolaia torna domenica 1, 8 e 15 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 18:00, in via Fiorentina nel tratto tra via Spallanzani e viale Amendola. Patrocinata dal Comune di Arezzo, la manifestazione propone tre pomeriggi di intrattenimento per famiglie e bambini con spettacoli, laboratori creativi, musica dal vivo e sfilate. L’edizione 2026 cresce passando da due a tre giornate. In programma il Baby Circus, teatro per bambini, marching band, concerti dal vivo e spettacoli ispirati ai personaggi più amati dai più piccoli. Disponibili parcheggi presso Arezzo Fiere e Congressi, palasport e centro commerciale. 🔗 Leggi su Lortica.it
