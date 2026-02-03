Questa sera alle 21.15 al Terminale parte la rassegna dedicata ai romanzi di Giorgio Scerbanenco, in occasione del 115° anniversario della sua nascita. Il ciclo si intitola

Inizia stasera alle 21.15 al Terminale la rassegna a cura del Mabuse I milanesi ammazzano al sabato, dal titolo del celebre romanzo del 1969 di Giorgio Scerbanenco, a cui il ciclo è dedicato nel 115° anniversario della nascita. Nato a Kiev da padre ucraino (fucilato dai bolscevichi nel 1919) e da madre italiana, Scerbanenco porterà a termine nella sua breve vita un numero enorme di racconti, romanzi e articoli di vario genere: dal giallo alla cronaca, dal western alla fantascienza, alla letteratura rosa, ma è all’interno del filone poliziesco che realizzerà i suoi capolavori, per la maggior parte ambientati a Milano, che hanno ispirato varie produzioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Terminale il tributo a Scerbanenco

Approfondimenti su Giorgio Scerbanenco

Stasera al Mabuse Cineclub inizia la rassegna dedicata a Giorgio Scerbanenco, uno dei grandi maestri del noir italiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giorgio Scerbanenco

Argomenti discussi: Al Terminale il tributo a Scerbanenco; I noir da Scerbanenco. La rassegna del Mabuse.

Akira Kurosawa. Al Terminale tributo MabusePer fortuna il cineclub Mabuse ci ricorda quanti e quali maestri del cinema siano entrati nella storia della settima arte. Uno di questi è indiscutibilmente Akira Kurosawa, nato a Tokyo nel 1910 e ... lanazione.it

Un tributo come pochi, andato in scena nel luglio 2017 Centinaia di persone si sono riunite per salutare Cena, ex cane anti-bomba dei Marines, a cui era stato diagnosticato un cancro osseo terminale. Tra il 2009 e il 2010, in Afghanistan, ha servito fianc - facebook.com facebook