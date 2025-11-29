VIDEO ‘La Stagione di Battiato’ | grande successo al San Marco per il tributo al Maestro

Tempo di lettura: 2 minuti Un entusiasmante successo quello di ieri sera per l’omaggio a Battiato organizzato dall ’Accademia delle Opere Aps presieduta da Francesco Tuzio. Un tripudio di applausi per la performance multidisciplinare messa in campo dal direttore artistico Tuzio. La musica, il canto, la recitazione e la danza hanno, in un’equilibrata sinergia, creato “La Stagione di Battiato”, uno spettacolo completo che ha offerto al pubblico ottanta minuti tra sogno e realtà. In scena il ritmo della superlativa band “La Cruna del Lago” (Carmelo Junior Arena, Eugenio Arena, Pino Polistina, Andrea Bruni, Matteo Tuci ) che, insieme al quartetto d’archi “Elisir Quartet” (Valeria Esposito e Marta Serpi, Elena Caroni e Francesca Fedi Perilli), ha saputo dosare l’atmosfera sonora in un unico connubio con le parole raccontate e recitate dai bravissimi attori Maurizio Tomaciello e Monica Carbini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

