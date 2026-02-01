i noir da scerbanenco la rassegna del mabuse

Stasera al Mabuse Cineclub inizia la rassegna dedicata a Giorgio Scerbanenco, uno dei grandi maestri del noir italiano. Il ciclo prende il via con “I milanesi ammazzano al sabato”, il celebre romanzo pubblicato nel 1969, che mette in scena il lato oscuro di Milano. La serata si svolge al Terminale e proseguirà nei prossimi giorni con altri film ispirati alle opere dello scrittore.

Davvero interessante la rassegna che il Mabuse Cineclub propone da martedì sera al Terminale: è I milanesi ammazzano al sabato, dal titolo del celebre romanzo pubblicato nel 1969 da Giorgio Scerbanenco, a cui il ciclo è dedicato nel 115° anniversario della nascita. Nato a Kiev da padre ucraino (fucilato dai bolscevichi nel 1919) e da madre italiana, Scerbanenco porterà a termine nella sua breve vita un numero enorme di racconti, romanzi e articoli di vario genere: dal giallo alla cronaca, dal western alla fantascienza, fino ad arrivare addirittura alla letteratura rosa. Ma è sicuramente all’interno del filone poliziesco che realizzerà i suoi capolavori (a partire dai celebri romanzi della saga dell’investigatore Lamberti), per la maggior parte ambientati a Milano, in cui è vissuto e si è formato culturalmente e professionalmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

