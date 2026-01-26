Danzando sulle corde concerto per chitarra sola con Andrea Dieci al teatro Rossetti di Vasto

Il cartellone concertistico del teatro Rossetti di Vasto si arricchisce di un nuovo prestigioso appuntamento: domenica 1° febbraio, alle ore 18, il pubblico potrà assistere a “Danzando sulle corde”, concerto per chitarra sola con Andrea Dieci, tra i più autorevoli chitarristi della scena internazionale. Un viaggio musicale che attraversa stili, epoche e culture, affidato a un interprete di straordinaria esperienza concertistica e didattica, capace di coniugare rigore, profondità espressiva e grande comunicatività. “Danzando sulle corde – spiegano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - è un appuntamento che unisce tradizione e contemporaneità, valorizzando la chitarra come strumento solistico di straordinaria ricchezza espressiva.🔗 Leggi su Chietitoday.it

