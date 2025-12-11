Nuova Orchestra Scarlatti | Caravaggio e i Caravaggeschi alla Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli

Domenica 14 dicembre, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, si terrà l’evento “Caravaggio e i Caravaggeschi”. Un viaggio tra musica barocca e tableaux vivants, con esecuzioni dal vivo della Nuova Orchestra Scarlatti e performance di Teatri 35, per esplorare l’universo artistico del celebre pittore e dei suoi seguaci.

Tableaux vivants e musica barocca: un viaggio nell'universo di Caravaggio. Domenica 14 dicembre ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Via San Pietro a Majella 35, si terrà l'azione concerto "Caravaggio e i Caravaggeschi", tableaux vivants con musiche eseguite dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti e performance di Teatri 35, nucleo artistico impegnato da 20 anni nel campo della sperimentazione teatrale. Un intreccio suggestivo di musica live, gesti, illuminazioni improvvise evocano sulla scena capolavori pittorici di Caravaggio e dei Caravaggeschi, con uno straordinario effetto di viva presenza e adesione all'originale.

