Dalla realtà alla finzione | così l’ex ospedale di Lucca è diventato il San Paolino
L’ex ospedale di Lucca si trasforma in un set cinematografico, confermando la città come location di prestigio per produzioni televisive. La recente messa in onda su Rai Uno della fiction
LUCCA – La città delle Mura si conferma set ideale per il grande schermo. Si è conclusa ieri sera (9 dicembre), con un ottimo riscontro di pubblico, la messa in onda su Rai Uno della fiction L’altro ispettore. La serie ha portato nelle case degli italiani non solo una storia avvincente, ma anche scorci inediti di Lucca. Le riprese hanno coinvolto profondamente il tessuto cittadino. Un ruolo da protagonista lo ha avuto la Cittadella della Salute Campo di Marte. Per esigenze di copione, la struttura è stata trasformata: nella finzione scenica è diventata l’ospedale San Paolino. Il set ha toccato anche un altro presidio importante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
