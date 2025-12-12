Charli XCX debutta come attrice e realtà e finzione si mescolano nel trailer di The Moment

Al Sundance Film Festival 2026 verrà presentato il film interpretato e ideato dalla star della musica, in arrivo nelle sale a gennaio. Charli XCX è la protagonista di The Moment, il nuovo film di cui A24 ha condiviso il trailer in attesa del debutto che avverrà al Sundance Film Festival. La distribuzione nelle sale americane del progetto, che mescola finzione e realtà, avverrà poi il 30 gennaio. Cosa racconterà il film Al centro della trama di The Moment c'è una pop star la cui carriera è in ascesa e che affronta le complessità legate alla fama e alla pressione provata nell'industria musicale mentre si prepara a compiere il debutto sul palco del suo tour negli stadi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Charli XCX debutta come attrice e realtà e finzione si mescolano nel trailer di The Moment

