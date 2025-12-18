Vita da attore Stefano Fresi in ’Dioggene’

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la straordinaria quotidianità di Stefano Fresi in 'Dioggene', un viaggio tra tre momenti diversi di vita da attore. Un racconto che invita a riflettere su ambizione, possesso e libertà, offrendo uno sguardo intimo e sincero sul mondo dello spettacolo. Tre situazioni che svelano le sfumature di un mestiere affascinante e complesso, tra sogni, sfide e momenti di pura autenticità.

Immagine generica

FOLLONICA Tre momenti nella vita di un attore, tre situazioni diverse che invitano a interrogarsi su temi come ambizione, possesso, libertà. Stefano Fresi sale sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica questa sera alle 21.15, e porta in scena " Dioggene ", che ha registrato già il tutto esaurito. Lo spettacolo, che rientra nella stagione teatrale "La ricerca degli opposti", è diviso in tre parti, appunto, e ruota intorno a un unico personaggio: un famoso attore, Nemesio Rea. Nel primo quadro, "Historia de Oddi, Bifolcho", Rea interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Stefano De Martino: Successi Professionali e Vita Sentimentale Svelati

Leggi anche: Samuele Cavallo viene da Amici? Ecco la vita privata dell’attore: la moglie, i figli e le canzoni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tre momenti nella vita di un attore: Stefano Fresi porta sul palco Dioggene; Il Cantico delle Creature all’Auditorium; I film in onda in TV stasera, mercoledì 10 dicembre 2025: Nicholas Cage rischia la vita (a un passo dalla svolta); Dell'Amore, della guerra e degli ultimi - canzoni e pensieri di Faber, successo a Matera per l'omaggio-live di Stefano Fresi a Fabrizio De Andrè con Stefano Fresi, Cristiana Polegri, Egidio Marchitelli e Orchestra Magna Grecia diretta da Angelo Nigro: report, v.

Vita da attore. Stefano Fresi in ’Dioggene’ - FOLLONICA Tre momenti nella vita di un attore, tre situazioni diverse che invitano a interrogarsi su temi come ambizione, possesso, libertà. lanazione.it

vita attore stefano fresiTre momenti nella vita di un attore: Stefano Fresi porta sul palco “Dioggene” - Per la stagione teatrale di Follonica, in provincia di Grosseto, Stefano Fresi al Teatro Fonderia Leopolda con "Dioggene" ... grossetonotizie.com

Stefano Fresi e l’omaggio a De André, successo per lo spettacolo a Olbia - Fabrizio De André in parole, musica e idee: lo spettacolo “Dell’amore, della guerra e degli ultimi” per la regia dell’attore Stefano Fresi ha chiuso ieri sera a Olbia, con un tutto esaurito, la ... unionesarda.it

Romanzo Criminale, Stefano Fresi racconta il suo esordio cinematografico

Video Romanzo Criminale, Stefano Fresi racconta il suo esordio cinematografico

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.