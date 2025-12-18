Vita da attore Stefano Fresi in ’Dioggene’

Scopri la straordinaria quotidianità di Stefano Fresi in 'Dioggene', un viaggio tra tre momenti diversi di vita da attore. Un racconto che invita a riflettere su ambizione, possesso e libertà, offrendo uno sguardo intimo e sincero sul mondo dello spettacolo. Tre situazioni che svelano le sfumature di un mestiere affascinante e complesso, tra sogni, sfide e momenti di pura autenticità.

FOLLONICA Tre momenti nella vita di un attore, tre situazioni diverse che invitano a interrogarsi su temi come ambizione, possesso, libertà. Stefano Fresi sale sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica questa sera alle 21.15, e porta in scena " Dioggene ", che ha registrato già il tutto esaurito. Lo spettacolo, che rientra nella stagione teatrale "La ricerca degli opposti", è diviso in tre parti, appunto, e ruota intorno a un unico personaggio: un famoso attore, Nemesio Rea. Nel primo quadro, "Historia de Oddi, Bifolcho", Rea interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco.

