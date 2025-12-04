Cos’è e a chi servirà il reddito di cittadinanza in salsa toscana | le cifre dell’assegno mensile
Firenze, 4 dicembre 2025 – Nel bilancio della Regione Toscana "ci sono 23 milioni di euro che è quanto intendiamo destinare al reddito di inserimento lavorativo " da dare a "coloro che dopo essere stati messi in cassa integrazione, licenziati, e non hanno più nessun ammortizzatore sociale vogliono rimettersi nel ciclo lavorativo". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione, presentando alla stampa la manovra di bilancio che sta per approdare in Consiglio regionale. Le cifre: di quanto è l’assegno mensile. "E' un po' il reddito di cittadinanza alla Toscana, vediamo un po' come si sviluppa", ha proseguito Giani, spiegando che ai beneficiari "per un periodo che sarà da nove mesi a un anno paghiamo la formazione professionale, e accanto a questa diamo loro un bonus", "poi vedremo di quanto potrà essere la cifra, 600-700 euro al mese, per poter vivere questo periodo nel quale attraverso la formazione professionale si convertono a un altro tipo di produzione che il mercato rende più appetibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
