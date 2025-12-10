Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione

Un’indagine della Guardia di Finanza di Benevento ha portato alla scoperta di 55 casi di percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione, per un totale di oltre 560.000 euro ottenuti senza requisiti. Le attività di contrasto, avviate all’inizio dell’anno, hanno portato a revoche e segnalazioni, evidenziando irregolarità nel trattamento di questi strumenti di sostegno.

Comunicato Stampa Oltre 560mila euro ottenuti senza requisiti: revoche e segnalazioni dopo le indagini della Guardia di Finanza di Solopaca e Montesarchio Dall’inizio dell’anno i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dell’attività di contrasto e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione

Dallo spazio vuoto davanti a San Pietro alle illusioni prospettiche di Palazzo Spada, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini trasformarono la Roma del 1600 in un laboratorio di forme e percezioni. L’uno guida il visitatore con percorsi chiari e grandiosi, l’ Vai su Facebook