Dottor Scodinzola in corsia | la pet therapy arriva nei reparti pediatrici del Salento
LECCE – Un'onda di morbidezza e supporto emotivo sta per invadere i reparti pediatrici dell'Asl di Lecce. È stato presentato questa mattina, presso l'aula conferenze dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, il progetto "Dottor Scodinzola in corsia", un'importante iniziativa dedicata agli interventi.
Ciao amici! Sono una Golden Retriever orgogliosa cliente di Clipet! Oggi sono tornata dalla Dottoressa Francesca Bolla… e come sempre mi ha accolto con tante coccole e quella voce che mi fa scodinzolare all'istante. Qui mi sento davvero a casa: conosco
Presentato il progetto "Dottor Scodinzola in corsia" negli Ospedali di Lecce, Scorrano e Gallipoli - Iniziativa di pet therapy dedicata agli Interventi Assistiti con Animali nei reparti pediatrici della ASL Lecce.
