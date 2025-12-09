Dottor Scodinzola in corsia | la pet therapy arriva nei reparti pediatrici del Salento

LECCE – Un’onda di morbidezza e supporto emotivo sta per invadere i reparti pediatrici dell’Asl di Lecce. È stato presentato questa mattina, presso l’aula conferenze dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il progetto “Dottor Scodinzola in corsia”, un’importante iniziativa dedicata agli interventi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

