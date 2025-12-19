Folle aggressione durante l' apertura delle celle tre agenti in pronto soccorso

Un episodio di violenza scuote il carcere di Spini di Gardolo a Trento, con un'aggressione durante l'apertura delle celle che ha coinvolto tre agenti, ora in pronto soccorso. Un grave episodio che evidenzia le sfide e i rischi quotidiani affrontati dalle forze dell’ordine carcerarie. La situazione richiede attenzione e riflessione sulle misure di sicurezza e sulla gestione della crisi all’interno delle strutture penitenziarie.

Un grave episodio di violenza nei confronti delle forze dell'ordine carcerarie quello avvenuto nelle scorse ore nel carcere di Spini di Gardolo a Trento. Da quanto emerso, infatti, tre detenuti hanno aggredito un ispettore e due assistenti capo della polizia penitenziaria; i motivi di questo.

