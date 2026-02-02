Tira calci a un carabiniere e gli frattura una caviglia

Da arezzonotizie.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio di tensione a Levane, nel comune di Bucine. Un giovane ha aggredito un carabiniere in borghese, colpendolo con calci e provocandogli la frattura di una caviglia. L’episodio è avvenuto in un supermercato e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Sabato pomeriggio movimentato in un supermercato di Levane nel comune di Bucine. Un giovane ha preso a caldi un carabiniere in borghese e gli ha provocato la frattura della caviglia. Il 30enne, originario della Nigeria, avrebbe avuto atteggiamenti oltraggiosi all'interno del negozio alimentare e così il 50enne, carabiniere in borghese che in quel frattempo si trovava lì, ma fuori servizio ha deciso di intervenire. Come riporta il Corriere di Arezzo, innanzitutto si è qualificato per rendersi riconoscibile mostrando il tesserino con l'intento di placarlo. All'invito a usare un comportamento corretto, però, la situazione è degenerata perché lo straniero ha reagito con un calcio verso il carabiniere.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Levane Bucine

Benfica, tegola Lukebakio: frattura alla caviglia e stagione compromessa

Ragazzo precipita dal dirupo e si frattura la caviglia: incidente in Costiera Amalfitana

Un escursionista è caduto da un dirupo a Montepertuso, frazione di Positano, in Costiera Amalfitana, riportando una frattura alla caviglia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Levane Bucine

Argomenti discussi: Calci in bocca, martellate sulle gambe, pugni sulla testa: la violenza choc degli antagonisti sul poliziotto accerchiato; Sampdoria solida ma spuntata, a Catanzaro è 0-0 come all’andata; Nicola Ventola torna nella sua Bari con Cassano e Adani: Diciamo ciò che pensiamo, noi mosche bianche in un calcio di ipocriti; Terre di Castelli 1907 vs Calcio Zola Predosa, cronaca e tabellino.

Lite per la coda al Pronto soccorso: 40enne aggredisce un anziano e tira un calcio in faccia a un infermiere. L'uomo sedato e trasferito in psichiatriaTREVISO - Calci e pugni contro il familiare di un paziente in attesa al pronto soccorso. E un calcione in pieno volto a un infermiere che aveva provato a fermarlo. Ieri pomeriggio è scoppiato un vero ... ilgazzettino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.