Tira calci a un carabiniere e gli frattura una caviglia

Sabato pomeriggio di tensione a Levane, nel comune di Bucine. Un giovane ha aggredito un carabiniere in borghese, colpendolo con calci e provocandogli la frattura di una caviglia. L’episodio è avvenuto in un supermercato e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Sabato pomeriggio movimentato in un supermercato di Levane nel comune di Bucine. Un giovane ha preso a caldi un carabiniere in borghese e gli ha provocato la frattura della caviglia. Il 30enne, originario della Nigeria, avrebbe avuto atteggiamenti oltraggiosi all'interno del negozio alimentare e così il 50enne, carabiniere in borghese che in quel frattempo si trovava lì, ma fuori servizio ha deciso di intervenire. Come riporta il Corriere di Arezzo, innanzitutto si è qualificato per rendersi riconoscibile mostrando il tesserino con l'intento di placarlo. All'invito a usare un comportamento corretto, però, la situazione è degenerata perché lo straniero ha reagito con un calcio verso il carabiniere.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

