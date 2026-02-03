Aggressione a Levane il nuovo sindacato carabinieri | basta violenze contro i militari

Un militare dell’Arma è stato aggredito nel pomeriggio di sabato all’interno di un supermercato a Levane, frazione di Bucine. Il Nuovo Sindacato Carabinieri condanna l’episodio e si schiera al fianco del collega, chiedendo più tutela per i militari. La vittima era fuori servizio quando è stata presa di mira, ma l’episodio ha suscitato grande scandalo tra le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri esprime piena solidarietà e vicinanza al collega dell'Arma, libero dal servizio, brutalmente aggredito nel pomeriggio di sabato 31 gennaio all'interno di un supermercato di via Antonio Gramsci a Levane, frazione del comune di Bucine, in provincia di Arezzo. A intervenire sull'episodio è Nizar Bensellam Akalay, segretario generale regionale di NSC Toscana. Il militare, un cinquantenne, dopo essersi qualificato ed aver mostrato il tesserino in modo pacato, è stato aggredito da un cittadino di origine nigeriana che gli ha sferrato un violento calcio alla caviglia, provocandogli una frattura con una prognosi di trenta giorni.

