La Segreteria del Sinappe Toscana condanna fermamente l’aggressione avvenuta il 17 gennaio presso il carcere di Pisa, in cui due agenti della penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto. L’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà e le criticità che il personale affronta quotidianamente, sottolineando la necessità di maggiori tutele e risposte adeguate per garantire la sicurezza di chi lavora nelle strutture penitenziarie.

Aggressione ad agenti della penitenziaria dentro al Don Bosco, il sindacato: "Basta, non abbiamo tutele"

"Fammelo ammazzare", detenuti a processo per rissa e aggressione agli agenti della penitenziaria

Una rissa in carcere si trasforma in un episodio di violenza estrema, coinvolgendo detenuti e agenti della penitenziaria. La tensione esplode, con un'aggressione ai danni degli agenti e minacce di morte, scatenando un grave episodio di insubordinazione e paura tra le mura carcerarie.

Un altro agente ferito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio. La rabbia del sindacato di polizia: “Personale allo stremo, subito misure urgenti” - L’episodio di violenza è avvenuto il 17 gennaio, per il poliziotto 20 giorni di prognosi per una frattura del naso. ilgiorno.it