La situazione a Torino si è surriscaldata in poche ore. Quella che doveva essere una manifestazione pacifica si è trasformata in guerriglia urbana, con violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Nel caos, è circolato un video che mostra l’agente del Reparto Mobile di Padova Alessandro Calista, 29 anni, padre di un bambino e originario di Pescara, mentre viene linciato dalla folla. Un episodio che ha scosso l’intera città e riaperto il dibattito sulla gestione delle proteste.

Il video del linciaggio dell'agente del Reparto Mobile di Padova Alessandro Calista, ventinove anni, padre di un bambino e originario di Pescara, è il simbolo di una manifestazione che a Torino doveva essere pacifica e si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana. Dalle sue parole trapela ancora un po' di stanchezza dopo quanto accaduto, ma è significativo il fatto che il poliziotto ricordi come il senso della paura è riuscito a gestirlo in maniera eccellente, essendo preparato ad affrontare questo genere di criticità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

«Devo la vita al mio angelo custode Lorenzo, un collega, un fratello»A parlare è oggi 2 febbraio Alessandro Calista, l'agente del Reparto Mobile di Padova che il 31 gennaio sera durante una manifestazione a Torino è stato oggetto di un linciaggio da parte di un manipol ... padovaoggi.it

