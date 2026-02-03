Un agente di polizia è stato aggredito a Torino durante una manifestazione. Solo grazie all’intervento del suo collega, Lorenzo, e alla sua prontezza di riflessi, la situazione non è peggiorata. Le immagini riprendono il momento in cui Lorenzo si mette tra l’aggressore e il collega, salvandogli la vita. La scena mostra chiaramente quanto possa essere pericoloso il clima di tensione e violenza che si è creato durante il corteo di Askatasuna. Mentre alcuni sui social continuano a parlare di diritto al dissenso, la realtà di oggi racconta di un episodio che

Mentre nei salotti della sinistra si filosofeggia ancora sul “diritto al dissenso” e si cercano ridicoli alibi per i teppisti di Askatasuna, le immagini che arrivano da Torino restituiscono la cruda realtà di un massacro agghiacciante e di una tragedia sfiorata grazie a resilienza e coraggio dei due agenti protagonisti di uno degli episodi simbolo della virulenza e della follia anarchica del corteo di Askatasuna a Torino. E oggi, se i due rappresentanti delle forze dell’ordine sono qui a raccontarlo e a testimoniarlo, è proprio grazie alla forza e allo spirito di collaborazione tra le forze dell’ordine sotto attacco dei violenti, che hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Agente aggredito a Torino: devo la vita al mio amico e angelo custode Lorenzo. Lo schiaffo morale ai “distinguo” della sinistra (video)

La situazione a Torino si è surriscaldata in poche ore.

Durante i disordini di ieri a Torino, Alessandro Calista, poliziotto aggredito durante il corteo di Askatasuna, ha raccontato come Lorenzo Virgulti gli abbia salvato la vita.

Argomenti discussi: Chi è il poliziotto picchiato a Torino: sposato e padre, è ferito; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; L'agente aggredito a Torino: attestati di solidarietà alla Questura di Padova.

