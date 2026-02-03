Agcom contro Falsissimo | Potrebbe chiudere e scoppia il caos online

L’Agcom minaccia di chiudere Falsissimo, il format di Fabrizio Corona che sta facendo parlare di sé. Il canale ha superato il milione di iscritti su YouTube e ha ricevuto il Golden Button, mentre anche su Instagram si sta affermando con numeri importanti. La decisione dell’autorità ha scatenato il caos tra i follower, che ora temono una fine improvvisa del format.

Falsissimo è finito sotto i riflettori nel momento di massima crescita. Il format digitale legato a Fabrizio Corona ha superato il milione di iscritti su YouTube, conquistando il Golden Button e consolidando una platea enorme anche su Instagram. Proprio mentre i numeri certificavano il successo, però, è arrivato un segnale opposto: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato verifiche ufficiali sul "canale web Falsissimo". Un passaggio che apre scenari inediti e potenzialmente dirompenti per il progetto. Al centro non c'è solo una questione giudiziaria, ma il rapporto tra informazione online, responsabilità e regole.

