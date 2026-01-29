La vicenda riguarda il possibile stop al format di Fabrizio Corona. Questa mattina l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha diffuso un comunicato ufficiale che chiarisce la posizione dell’ente. Dopo settimane di rumors e polemiche, ora ci sono parole chiare: nessuna decisione definitiva è stata presa, ma l’Agcom sta valutando attentamente le implicazioni del programma. La situazione resta in evoluzione e tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Falsissimo verso la chiusura: arriva il comunicato ufficiale dell’Agcom, cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere al format di Fabrizio Corona. Falsissimo continua a conquistare iscritti e migliaia e migliaia di visualizzazioni su YouTube puntata dopo puntata. Fabrizio Corona mesi fa ha aperto il suo canale social presentando il format dal nome Falsissimo che sta continuando a riscuotere un clamoroso successo. Leggi anche Ascolti tv, i dati del 28 gennaio 2025 Nelle ultime ore stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip è arrivato il comunicato ufficiale di Agcom che afferma: “Con riferimento alle recenti puntate del canale web “Falsissimo”, anche alla luce delle prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza, con particolare riguardo alla delibera n. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Falsissimo verso la chiusura: arriva il comunicato ufficiale Agcom

Approfondimenti su Agcom Format

Fabrizio Corona rischia di perdere il suo canale Falsissimo, che conta oltre un milione di iscritti.

Agcom ha avviato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona, Falsissimo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Fabrizio Corona sposta la puntata: il motivo e quando andrà in onda

Ultime notizie su Agcom Format

Argomenti discussi: Fabrizio Corona: i guadagni choc di Falsissimo e il possibile sbarco in TV, Anna Pettinelli chiede il parere di un legale; Mediaset, Corona denunciato: Falsissimo rischia la chiusura per il caso Signorini; Corona replica alla denuncia di Mediaset: È guerra, racconterò la verità anche su di voi che coprite lui per coprire voi, per fermarmi mi dovete sparare; Fabrizio Corona: Se chiudono Falsissimo faccio una lista civica nel 2027, vinco le elezioni e comando tutti, anche la magistratura - VIDEO.

Falsissimo verso la chiusura: arriva il comunicato ufficiale AgcomFalsissimo verso la chiusura: arriva il comunicato ufficiale dell’Agcom, cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere al format di Fabrizio Corona ... 361magazine.com

Falsissimo di Fabrizio Corona rischia la chiusura? Interviene l’Agcom con un comunicatoIl futuro di Falsissimo, il canale web ideato e condotto da Fabrizio Corona, potrebbe essere seriamente a rischio. Dopo le ... tuttosulgossip.it

Mediaset denuncia Fabrizio Corona alla Procura di Milano per diffamazione e minacce verso i vertici e i conduttori. Chiesto anche l’intervento della DDA per vietargli l’uso di social e cellulare dopo gli attacchi diffusi nel suo format "Falsissimo" contro Alfonso - facebook.com facebook