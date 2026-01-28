Agcom verifiche sul canale Web Falsissimo

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta controllando il canale online “Falsissimo” dopo alcune segnalazioni. Nel frattempo, il Garante ha deciso di approfondire come vengono trattati certi temi in tv, in particolare il caso Garlasco e i femminicidi degli ultimi mesi. Le verifiche sono partite per capire se ci sono stati errori o violazioni nelle trasmissioni e coperture mediatiche.

"Con riferimento alle recenti puntate del canale web "Falsissimo", anche alla luce delle prese di posizione dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza, con particolare riguardo alla delibera n.724CONS, recante linee guida relative all'applicazione del TUSMA da parte degli influencer e al relativo Codice di condotta". Lo rende noto l'Agcom., Nella medesima seduta, il Consiglio dell'Autorità ha incaricato gli Uffici di approfondire le modalità di copertura televisiva sia per gli sviluppi del "caso Garlasco", sia per i femminicidi degli ultimi mesi, nonché di predisporre gli adempimenti necessari per la piena applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, adottato con delibera n.

