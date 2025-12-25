Dal Corpo militare volontario della Croce Rossa doni di Natale per i piccoli ricoverati in Pediatria
Una delegazione del nucleo provinciale Forlì e Cesena del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, rappresentata dal responsabile Tenente Francesco Battista, ha fatto visita all'unità operativa di Pediatria dell'ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì. Accolti dal direttore Enrico.
